Петербургские депутаты отозвали инициативу о поправках к курортному сбору

Это решение обусловлено тем, что с 1 января 2025 года вводится новый федеральный налог на туристов, который заменит курортный сбор.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга отменили свои изменения к законопроекту о курортном сборе. Это решение обусловлено тем, что с 1 января 2025 года вводится новый федеральный налог на туристов, который заменит курортный сбор.

Новый налог будет взиматься с гостиниц за каждую забронированную комнату и будет направляться в местный бюджет. Размер налога установит муниципалитет, но он не может превышать 5% от стоимости ночевки. Некоторые группы людей, включая участников военной операции на Украине, будут освобождены от этого налога.

В Петербурге курортный сбор действовал с апреля 2024 года в размере 100 рублей за ночь. За это время в городской бюджет поступило 342 миллиона рублей, которые предназначены для развития туристической инфраструктуры. Введение туристического налога является частью более обширной реформы системы налогообложения, направленной на поддержку развития туризма в России.

Ранее мы сообщили о том, что поправки ЗакСа к федеральному закону о КРТ отправлены в Госдуму.

Фото: Piter.TV