Примерно 8 тыс. инвалидов по зрению проживают в Петербурге

Несмотря на введение с 1 января 2025 года закона, предусматривающего бесплатное предоставление смартфона каждому инвалиду по зрению, в Петербурге до сих пор не было произведено ни одной выдачи.

Пресс-конференция, организованная петербургским филиалом агентства ТАСС 14 октября, была посвящена вопросам трудоустройства, социальной интеграции и культурного включения лиц с ограниченными возможностями зрения. Мероприятие прошло в канун Международного дня белой трости.

Председатель петербургского отделения Всероссийского общества слепых Алексей Колосов привел статистику: в настоящее время организация объединяет около 6,5 тысяч инвалидов по зрению. Однако он добавил, что вступление в организацию носит исключительно добровольный характер, поэтому точное число нуждающихся гораздо выше. Оценивая общую численность слепых и слабовидящих граждан региона, Колосов предположил, что их насчитывается около 8 тысяч человек.

Колосов подчеркнул, что каждый гражданин с нарушением зрения обеспечивается необходимым социальным пакетом и получает доступ к средствам реабилитации через Социальный фонд России. Вместе с тем он обратил внимание на ряд проблем, касающихся реализации льгот и социальных гарантий. Так, несмотря на введение с 1 января 2025 года закона, предусматривающего бесплатное предоставление смартфона каждому инвалиду по зрению, в Петербурге до сих пор не было произведено ни одной выдачи. Кроме того, нередко инвалиды отправляются на санаторно-курортное лечение в заведения, не оснащённые специальным оборудованием для слепых, что вызывает дополнительные трудности во время отдыха.

Необходимо отметить, что следующий день, 15 октября, традиционно отмечается в России как День белой трости, символизирующий необходимость привлечения внимания общественности к проблемам людей с проблемами зрения.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года компенсации на собак-поводырей получили 36 петербуржцев.

Фото: Unsplash (CDC)