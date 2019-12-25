Петербургская прокуратура защитила права 18-летнего инвалида

Прокуратура защитила социальные права девушки-инвалида.

Прокуратура Кировского района провела проверку по обращению 18-летней местной жительницы, инвалида 3 группы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, что молодая девушка при достижении 18-летнего возраста имеет право на получение социальной пенсии по инвалидности. Однако пенсионным отделом в указанной выплате отказано.



После вмешательства прокуратуры района права девушки-инвалида на получение социальной пенсии восстановлены, в настоящее время денежные средства перечислены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что упавшего в подъезде в обморок петербуржца обокрал сосед.

Фото: Piter.TV

