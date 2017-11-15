Интимные фото звезды сериала "Сплетница" появились в Сети

Снимки появились на скандальном сайте Celeb Jihad.

В Интернете хакеры опубликовали личные фото актрисы Лейтон Мистер. Об этом сообщает телеграм-канал Super.ru. Девушка стала известной благодаря сериалу "Сплетница".

Снимки появились на скандальном сайте Celeb Jihad. Лейтон Мистер до сих пор не прокомментировала ситуацию. Муж актрисы, Адам Броди, также не общался с журналистами по этому вопросу.

Пока неизвестно, каким образом интимные снимки могли попасть к хакерам. Мошенники часто выкладывают в Сеть фото голых звезд. Объектами их нападок становились как западные артисты, так и отечественные знаменитости. Хакеры даже выкладывали личные снимки невесты принца Гарри - Меган Маркл. Ранее в Сети были замечены интимные фото российского футболиста Павла Мамаева.

Фото: портал ruposters.ru