В Тихвине мама 14-летней девочки уличила ее в ранней половой жизни

В Тихвине мама несовершеннолетней обвинила 18-летнего юношу в интимных отношениях с ее дочерью. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
Женщина рассказала, что в период с 6 июля и по настоящее время, 18-летний А. неоднократно вступал в половое сношение с ее 14-летней дочерью.
Материал будет передан в Следственный отдел по Тихвинскому району ЛО.
Также ранее стало известно, что в Тихвине мужчина вступал в половые отношения с 16-летней девушкой.
Фото: Piter.tv
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