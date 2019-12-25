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В Тихвине мама 14-летней девочки уличила ее в ранней половой жизни
Сегодня, 8:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине мама 14-летней девочки уличила ее в ранней половой жизни

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Женщина рассказала, что в период с 6 июля и по настоящее время, 18-летний А. неоднократно вступал в половое сношение с ее дочкой.

В Тихвине мама несовершеннолетней обвинила 18-летнего юношу в интимных отношениях с ее дочерью. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что в период с 6 июля и по настоящее время, 18-летний А. неоднократно вступал в половое сношение с ее 14-летней дочерью.

Материал будет передан в Следственный отдел по Тихвинскому району ЛО.

Также ранее стало известно, что в Тихвине мужчина вступал в половые отношения с 16-летней девушкой.

Фото: Piter.tv

Теги: интимная связь, несовершеннолетняя, тихвин
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия,

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