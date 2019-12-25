Piter.TV пополняет коллекцию бесед с петербургскими стритартерами. На очереди – автор маленьких зеленых червяков и розовых сердечек.

Этого художника сложно застать за работой, однако в Петербурге появляется все больше его маленьких цветных арт-объектов. Этого художника сложно уличить в рисовании на стенах, потому что в его кармане только рулон клейкой ленты-тейп и черный маркер.

Анонимный городской творец, который работает под ником CHZHNIZM, создает работы для внимательных прохожих, и те находят в Петербурге зеленых геометрических червяков, розовые сердечки и емкие фразы-обращения. А еще он "лечит" город, ставя работы на разрушающихся особняках и дорогах. Piter.TV поговорил с художником о лайках, возможностях искусства и червях.

PTV: Как давно вы примкнули к рядам уличных художников? Чем вас увлек стрит-арт?

По-настоящему я этим занялся летом. Бывало и раньше, но довольно редко и бессистемно. В институте иногда делал трафареты, позже стал дорисовывать мелкие детали на картинах в гостиницах. Иногда заимствовал техники и приемы из уличного искусства для рекламы, но в целостный самодостаточный проект это вылилось только сейчас.

Мне нравится, что стрит-арт – это творчество без иерархий, вне рамок галереи или музея: художник может "выпрыгнуть из кустов" на зрителя, а зритель может потрогать, плюнуть в него или сорвать. Бабушка-смотритель не остановит.

PTV: Ваш инструмент для работы довольно нестандартный – цветной тейп. Почему предпочли его традиционным краскам?

Рисование – это инструментальный навык, требующий большой сноровки. Люди годами учатся, как артисты балета или спортсмены. Соревноваться с художниками, которые способны создавать фотореалистичные вещи или сложную каллиграфию, я не планировал. Поэтому нашел для себя другой материал, в том числе чтобы выделиться буквально и фигурально: за счет максимально неестественных вырви-глаз-ярких цветов, за счет мест, где баллончиками пользоваться просто опасно – не будете же вы в переходе метро в толпе в час-пик рисовать? А из тейпа я на ходу могу сделать наклейку и незаметно ее налепить. Например, лайки (сердечки) я делаю буквально за полминуты голыми руками, отрывая кусочки от мотка, склеивая их вместе и тут же размещая.

Кроме того, тейп отвечает моей этике – он не оставляет следов, не наносит ущерб имуществу, а значит не может быть квалифицирован как вандализм в общепринятом смысле. Чтобы избавиться от моего "творчества", не нужно вызывать бригаду маляров и тратить ведро краски. А еще лучше, если это будет иметь и некоторую практическую полезность – пометить яму на тротуаре, уберечь чью-то голову от столкновения с низко висящим дорожным знаком, привлечь внимание к утрате памятника культуры или истории, напомнить об историческом событии.

Клейкую ленту используют постоянно для, в том числе, пометок, объявлений, обозначения дистанции, навигации, а в техническом продакшн событий еще и маркируют провода, помечают микрофоны и радиосистемы, делают пометки на сцене и тому подобное. Его потенциал как художественного материала не был раскрыт должным образом.

PTV: Почти все ваши арт-объекты составляют некую серию "Возможность" (возможность уюта, самокритики, перспективы и даже арбуза). Почему решили говорить именно о возможностях?

Возможно, дело в том, что эти работы до известной степени исследовательские: как долго проживет работа, как с ней будут взаимодействовать люди, как сообщение соотносится с контекстом, понятна ли шутка и т.д. Искусство вообще и уличное в особенности – это поле возможностей высказаться, прокомментировать, дополнить, обыграть, изменить, повлиять.

PTV: Ваши цветные черви и сердечки незаметно селятся на столбах, в нишах и дырах стен, на асфальте. Это маленькие персонажи для большого города, своеобразный тэг или просто творческое развлечение?

Сердечки, пожалуй, стали тегом в смысле какого-то узнаваемого фирменного знака. Но на самом деле это тоже лайки, которые я пытаюсь ставить в реальном мире – лайк дому, лайк улице, лайк пепельнице или скамейке, лайк ситуации и человеку. Я пытаюсь соотнести действие, привычное в виртуальном пространстве, с материальным объектом. И понять, что значит лайкнуть –поддержать, согласиться, обратить внимание или одобрить?

А черви просто смешные и веселые.

PTV: Кстати, все те же черви часто сопровождаются философскими интересными подписями в соцсетях. Не жаль, что часть случайных зрителей, не знакомых с вами, никогда не узнает о вашей задумке для того или иного арт-объекта? Как вообще должен работать стрит-арт: предлагать зрителю подумать самостоятельно или обязательно представлять авторское видение?

Червячки тем и милы, что вылезают в самых неожиданных местах из земли, из дырок, щелей, подвальных окон и выдают свои червячизмы – иногда просто милые, иногда с претензией на глубину. Но мы никогда не можем сказать с уверенностью, где кончается червь. Ведь мы видим только его голову, а хвост может тянуться на десятки километров, как ризома.

PTV: "Аз есмь червь": своими работами вы говорите о себе или даете объекту самостоятельно описать себя? Какой из вариантов, о которых вы сами и говорили, вам ближе?

Вы невольно процитировали как бы "кураторский" текст, который сопровождает работу. Я своими работами ставлю зрителя в неопределенное положение, когда он сам должен решить, как это воспринимать.

PTV: Зачем Петербургу ваши работы?

Зачем цветут сады весной?

PTV: Вы смогли привлечь внимание к разрушенному фасаду дома купца Урусова цветной работой – окошком с котиком – и фасад отмыли и отремонтировали. Родилась ли новая серия вашего проекта о теории разбитых окон?

Серии пока нет, но тема продолжилась – указал на раскуроченный тротуар 6-ой линии В.О., где пару раз чуть сам не свернул себе ногу, и он "исцелился".

PTV: Могут ли (и должны ли?) город и стрит-арт жить в некоем симбиозе? Или их отношения всегда будут напоминать тихое противостояние?

Они и живут – иногда в конфликте, иногда в симбиозе, но главное – во взаимоотношениях. Стрит-арт реагирует на город, город реагирует на стрит-арт – плохое зачастую уничтожается, хорошее, правда, тоже иногда уничтожается. Но часть прелести стрит-арта – в темпоральности: он исчезает, поэтому так здорово, когда какая-то работа остается – значит она как минимум к месту.

PTV: Наш традиционный вопрос для всех художников: что думаете о легализации стрит-арта в Петербурге? (перед размещением работы нужно будет согласовать ее с властями)

Хорошо бы иногда устраивать открытые конкурсы или давать людям своеобразную "общую" стену, которую красят раз в две недели. Кроме того, в городе огромное количество граффити сделаны легально на заказ в общественных пространствах.

Лично я спросил владельца ларька, не будет ли он против, если я размещу на его будке изображение арбузика – он ее согласовал, и долька арбуза висела нетронутой и неповрежденной все время, пока работал ларек. Союз уличного искусства и уличной торговли.

Ранее мы общались с художником Базелевсом: читайте большое интервью здесь.

Беседовала Арина Мифтахутдинова, Piter.TV

Фото: @chzhnizm / Instagram; авторские фото