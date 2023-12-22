В Петербурге ветеран ВОВ рассказал, как сохранять бодрость духа в 95 лет

В 15 лет Валентин Богданов получил первую медаль – "За оборону Ленинграда".

"Петербургский дневник" провел интервью с ветераном ВОВ Валентином Богдановым и узнал у него, что помогло выжить в блокадном городе и как сохранять бодрость духа в 95 лет.

Валентин Богданов появился на свет в 1928 году в Лигово. Он прошел ВОВ и отчетливо помнит, в какой день завершилось детство.

В день начала войны все было тихо, мы, как обычно, ходили с ребятами купаться. Потом узнали, что в это время фашисты уже бомбили Киев, Белоруссию. Все тогда думали, что война быстро закончится. На следующий день заработали военкоматы, начали забирать моих двоюродных братьев. А я разносил по домам повестки. Валентин Богданов, ветеран ВОВ

Блокаду семья ветерана встретила в Ленинграде, куда их перевезли родственники. Продуктов не хватало, и приходилось выживать за счет запасов, а в 14 лет он остался без родителей. На помощь юному блокаднику пришел двоюродный брат, который служил на аэродроме в Сосновке.

Поставили условие: не хватало радистов, поэтому в короткие сроки нужно было выучить азбуку Морзе, изучить радиостанцию, сдать экзамены. Так я попал в 38-й батальон аэродромного обслуживания 13-й Воздушной армии Ленинградского фронта. Валентин Богданов, ветеран ВОВ

В 15 лет Валентин Богданов получил первую медаль – "За оборону Ленинграда". Школу он закончил после войны, за это время создал уже свою семью: у них с женой появился сын. После завершения учебы в Ленинградском авиационном техникуме стал работать на заводе "Авангард", где прошел путь от сборщика трелевочных тракторов до заместителя директора.

На вопрос о том, как остаться активным в 95 лет, ветеран ответил, что важно быть активным.

Я и сейчас продолжаю работать в Совете ветеранов. Ежедневно делаю зарядку по 2 часа, куда входят упражнения для рук, ног, шеи – эту систему для меня разработали петербургские врачи. Каждый день стараюсь ходить не меньше 3-5 километров. Всю жизнь играл в волейбол, настольный теннис, до сих пор плаваю в бассейне. В 90 лет сдал нормы ГТО и получил золотой значок. Валентин Богданов, ветеран ВОВ

На данный момент Валентин Богданов находится на плановом лечении в Госпитале для ветеранов войн. Он наблюдается там каждый год на протяжении более чем 20 лет.

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Фото: "Петербургский дневник" (Юлия Николаева)