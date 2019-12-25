  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Интерактивные инсталляции установят в День туризма на Дворцовой площади
Сегодня, 13:48
170
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Интерактивные инсталляции установят в День туризма на Дворцовой площади

0 0

В программе запланировано создание десяти интерактивных инсталляций, которые позволят посетителям погрузиться в историю развития города с петровских времен до сегодняшних дней

В пятницу, 27 сентября, в Санкт-Петербурге состоится мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма. Организатором выступит ГАТИ.

В программе запланировано создание десяти интерактивных инсталляций, которые позволят посетителям погрузиться в историю развития города с петровских времен до сегодняшних дней.

На Дворцовой площади установят информационные медиа-кубы, качели в цветах, бассейн, демонстрирующий навигацию по рекам и каналам города, а также виды водного транспорта и их маршруты.

Для детей предусмотрена детская площадка в виде интерактивной горки, необычный конструктор и спортивная зона с возможностью участия в велозаезде. Взрослые смогут воспользоваться фотозоной с видами Петербурга разных эпох.

Ранее мы сообщили о том, что прием заявок на участие в программе "Открытая промышленность" стартовал в Петербурге.

Фото: Piter.TV  (носит иллюстративный характер) 

 

Теги: день туризма, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии