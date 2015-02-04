Прием заявок на участие в программе "Открытая промышленность" стартовал в Петербурге

Комитет по развитию туризма объявил о начале приема заявок на участие в проекте "Открытая промышленность". Это масштабная федеральная инициатива, направленная на повышение квалификации в сфере промышленного туризма. Она предлагает заводам и фабрикам города новые возможности для увеличения доходов и продвижения своих товаров.

В то же время, для жителей и туристов Северной столицы открываются двери в производственные цеха, где они смогут узнать больше о процессе создания различных продуктов и даже принять участие в нем. Такие экскурсии не только увлекательны, но и значимы с точки зрения профессиональной ориентации молодежи.

Правительство Петербурга уже включило посещения промышленных объектов в образовательную программу школ. Заводы и фабрики, которые успешно прошли через эту программу, разработали собственные туристические маршруты, которые становятся все более востребованными.