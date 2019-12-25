Проект по промышленному туризму запущен в Ленобласти

В рамках проекта сотрудники этих предприятий пройдут обучение по разработке индустриальных маршрутов на своих территориях.

Ленинградская областная торгово-промышленная палата (ЛОТПП) анонсировала запуск социального проекта по промышленному туризму "Индустриальные маршруты Ленобласти". Проект реализуется в рамках государственной программы "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", сообщает пресс-служба ЛОТПП.

Программа предусматривает серию экскурсий на промышленные предприятия Ленинградской области различных отраслей. Студенты, туристы и предприниматели получат возможность посетить эти предприятия и узнать о их стратегических подходах в управлении, маркетинге и работе с персоналом.

Кроме того, в рамках проекта сотрудники этих предприятий пройдут обучение по разработке индустриальных маршрутов на своих территориях. Среди участников проекта - ГК "Северо-Западный Холдинг", АО "КО "Любимый край", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Тритмэнт" и ООО "Якобс Дау Эгбертс Рус".

Как отмечают в пресс-службе, реализация проекта "Индустриальные маршруты Ленобласти" будет способствовать развитию практической системы профессиональной ориентации, решению кадровых вопросов, созданию положительного имиджа российских предприятий и повышению доверия к качеству отечественной продукции.