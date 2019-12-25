Вход на инсталляцию "Пропавшие в кинохронике" будет бесплатным 2 дня этим летом

Сеансы проходят каждые 15 минут.

8 июля и 23 августа посетить инсталляцию "Пропавшие в кинохронике" на киностудии "Ленфильм" можно будет бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

Иммерсивный проект рассказывает о том, как снимали кино и запечатлевали историю в сложные для России годы, например, в Великую Отечественную войну. Инсталляция состоит из 15 эпизодов. Над трехмерной панорамой работали специалисты "Невского баталиста".

Чтобы получить бесплатный билет, нужно пройти в кассу в указанные дни с 12 до 19 часов. Вам дадут талон на сеанс. Он длится 45 минут. Возрастная категория 6+.

Инсталляция располагается в павильоне №5 киностудии "Ленфильм".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Каменноостровском проспекте появился памятник фронтовому кинооператору.

Фото: ВКонтакте / Невский баталист