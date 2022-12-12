Инспекторы ГАТИ проверили готовность работ по благоустройству в Петербурге

Хотя официальное открытие объектов еще не состоялось, местные жители могут оценить результаты уже сейчас.

Инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) подтвердили завершение ключевых работ на 15 объектов, реализованных в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Жители районов Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского, Красносельского, Курортного, Московского, Петродворцового, Приморского и Центрального уже могут ознакомиться с новыми общественными пространствами.

Хотя официальное открытие этих объектов еще не состоялось, местные жители могут оценить результаты уже сейчас. В Василеостровском районе — на пересечении Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей; В Кировском районе — сквер на улице Морской Пехоты у дома 4; В Красносельском районе улучшена береговая линия Финского залива у улицы Адмирала Черокова; В Курортном районе — Привокзальный сквер на Вокзальной улице, напротив станции Зеленогорск; В Московском районе — улица Орджоникидзе, дом 44; В Центральном районе — сквер на Кирочной улице, дом 55 (южная часть).

На всех этих объектах установлены современные скамейки и оборудование, построены удобные пешеходные маршруты и созданы разнообразные ландшафтные композиции.

Улучшение качества городской среды остается ключевым приоритетом для государства и города. Новые общественные пространства не только делают город более привлекательным, но и способствуют повышению культурного и социального уровня жизни петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что павильон "Три грации" в Павловске отреставрируют.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга