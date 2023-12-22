На намыве школу на 685 мест построят на год раньше срока

Школа располагается на Невской губе, участок 7.

Руководство СПбГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству, совместно с главой Василеостровского района Михаилом Соболевым провели выездное совещание на намывных территориях. Объектом инспектирования стала школа на 685 мест, рассказал портал "Строительный Петербург".

Школа располагается на Невской губе, участок 7, (западнее Васильевского острова, квартал 5), в жилом комплексе "Глоракс Сити Василеостровский". На объекте ведутся работы по возведению монолитного каркаса здания. Школу сдадут на год раньше.

В Василеостровском районе за счет инвесторов строятся еще две школы на 375 и 1375 мест, их ввод в эксплуатацию также планируется в 2024 году. Кроме того, застройщики возводят 4 садика на 440 мест. Также в Василеостровском районе возведут совмещенную с детским садом школу.

Фото: портал "Строительный Петербург"