В Василеостровском районе возведут совмещенную с детским садом школу

В Василеостровском районе возведут совмещенный объект – школу с детским садом. Разрешение на строительство объекта выдал Госстройнадзор, рассказал портал "Строительный Петербург".
Объект дошкольного образования разместится в двухэтажном корпусе здания и сможет принять 140 воспитанников. В четырехэтажном корпусе школы запроектированы 22 класса на 550 детей.
Кроме учебных классов, в учреждении разместятся два бассейна, спортивный зал, библиотека, зал хореографии. На участке спортивный блок будет объединен в единую зону. Предусмотрены футбольное поле, универсальная площадка для игр в волейбол и баскетбол, беговая дорожка.
Социальный объект появится по адресу на Кожевенной линии, дом 39, корпус 5.
Ранее мы рассказывали, что здание Николаевского кавалерийского училища приспособят под школу на 1000 мест.
Фото: Госстройнадзор
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