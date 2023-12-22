В Василеостровском районе возведут совмещенную с детским садом школу

Социальный объект появится по адресу на Кожевенной линии, дом 39, корпус 5.

В Василеостровском районе возведут совмещенный объект – школу с детским садом. Разрешение на строительство объекта выдал Госстройнадзор, рассказал портал "Строительный Петербург".

Объект дошкольного образования разместится в двухэтажном корпусе здания и сможет принять 140 воспитанников. В четырехэтажном корпусе школы запроектированы 22 класса на 550 детей.

Кроме учебных классов, в учреждении разместятся два бассейна, спортивный зал, библиотека, зал хореографии. На участке спортивный блок будет объединен в единую зону. Предусмотрены футбольное поле, универсальная площадка для игр в волейбол и баскетбол, беговая дорожка.

Социальный объект появится по адресу на Кожевенной линии, дом 39, корпус 5.

Ранее мы рассказывали, что здание Николаевского кавалерийского училища приспособят под школу на 1000 мест.

Фото: Госстройнадзор