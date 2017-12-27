Игорь Албин рассказал об инспекции ФИФА в Санкт-Петербурге

Чиновники ФИФА в седьмой раз проверяют подготовку Северной столицы к проведению ЧМ-2018 по футболу.

Первый вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал в своем Telegram об итогах седьмой инспекции ФИФА в нашем городе. Она проходит за 135 дней до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам чиновника, целью ревизоров является "принять окончательные решения по всем оставшимся вопросам и выполнить эти решения". Инспекторы уже посетили стадион "Санкт-Петербург" и осмотрели временную инфраструктуры, находящуюся в режиме консервации.