Игорь Албин рассказал об инспекции ФИФА в Санкт-Петербурге

Первый вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал в своем Telegram об итогах седьмой инспекции ФИФА в нашем городе. Она проходит за 135 дней до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам чиновника, целью ревизоров является "принять окончательные решения по всем оставшимся вопросам и выполнить эти решения". Инспекторы уже посетили стадион "Санкт-Петербург" и осмотрели временную инфраструктуры, находящуюся в режиме консервации.
Уточнены последние технические задания на ее адаптацию к чемпионату. Идут завершающие работы по всем направлениям, включая транспортную логистику обеспечения матчей. Тренировочные площадки в других районах города практически готовы к эксплуатации. Санкт-Петербург будет рад принять гостей Чемпионата мира и сделает все возможное, чтобы пребывание болельщиков на грандиозном спортивным празднике было комфортным и безопасным.Игорь Албин, первый вице-губернатор Санкт-Петербург
Ранее мы писали, что стадион "Санкт-Петербург" передадут "Зениту" в феврале.