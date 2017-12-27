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Игорь Албин рассказал об инспекции ФИФА в Санкт-Петербурге
Сегодня, 13:34
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Butenko
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Игорь Албин рассказал об инспекции ФИФА в Санкт-Петербурге

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Чиновники ФИФА в седьмой раз проверяют подготовку Северной столицы к проведению ЧМ-2018 по футболу.

Первый вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал в своем Telegram об итогах седьмой инспекции ФИФА в нашем городе. Она проходит за 135 дней до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года.  По словам чиновника, целью ревизоров является "принять окончательные решения по всем оставшимся вопросам и выполнить эти решения". Инспекторы уже посетили стадион "Санкт-Петербург" и осмотрели временную инфраструктуры, находящуюся в режиме консервации.

Уточнены последние технические задания на ее адаптацию к чемпионату. Идут завершающие работы по всем направлениям, включая транспортную логистику обеспечения матчей.  Тренировочные площадки в других районах города практически готовы к эксплуатации. Санкт-Петербург будет рад принять гостей Чемпионата мира и сделает все возможное, чтобы пребывание болельщиков на грандиозном спортивным празднике было комфортным и безопасным.
 
Игорь Албин, первый вице-губернатор Санкт-Петербург
 
Теги: игорь албин , фифа , чемпионат мира по футболу , чм-2018
Категории: Спорт

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