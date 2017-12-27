Стадион "Санкт-Петербург" передадут "Зениту" в феврале

Правительство Санкт-Петербурга обещает передать стадион на Крестовском футбольному клубу "Зенит".

Вице губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что стадион, где планируется провести матчи ЧМ-2018, передадут футбольному клубу "Зенит" в конце февраля.

Напомним, что постройка стадиона для "Зенита" началась в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира - 2018 проект несколько раз изменялся по требованиям ФИФА.

В первый месяц зимы правительство Петербурга согласовало передачу стадиона клубу "Зенит" для реконструкции и эксплуатации путем заключения необходимого договора.

Фото: "ВК"- "Стадион "Санкт-Петербург"