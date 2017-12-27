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Стадион "Санкт-Петербург" передадут "Зениту" в феврале
Сегодня, 13:02
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Shdaria
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Стадион "Санкт-Петербург" передадут "Зениту" в феврале

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Правительство Санкт-Петербурга обещает передать стадион на Крестовском футбольному клубу "Зенит".

Вице губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что стадион, где планируется провести матчи ЧМ-2018, передадут футбольному клубу "Зенит" в конце февраля.

Напомним, что постройка стадиона для "Зенита" началась в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира - 2018 проект несколько раз изменялся по требованиям ФИФА. 

В первый месяц зимы правительство Петербурга согласовало передачу стадиона клубу "Зенит" для реконструкции и эксплуатации путем заключения необходимого договора.

Фото: "ВК"-  "Стадион "Санкт-Петербург" 

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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