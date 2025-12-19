Мошенники, которые инсценировали более 50 ДТП в Петербурге, ответят перед судом

В результате пострадали три организации, им причинен ущерб в размере свыше 23 млн рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19 человек, которым вменяют ч. 2, 3 и 4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2, 3, 4 ст. 159.5 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 12 января.

Обвиняемые в 2022 году приобрели несколько машин с целью незаконного получения страховых выплат. Договоры купли-продажи заключались от имен подставных лиц. Авто использовались в инсценировках ДТП с каршерингом. После "аварий" фигуранты обращались в страховые компании за компенсациями. Так, было совершено свыше 50 ДТП, в результате пострадали три организации. Им причинен ущерб в размере более 23 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти на трассе "Псков" столкнулись две "легковушки". Есть пострадавшие.

Фото: Piter.TV