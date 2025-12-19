В Ленобласти на трассе "Псков" столкнулись две "легковушки". Есть пострадавшие

На месте работали экстренные службы, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП на трассе Р-23 "Псков". Об этом рассказали в МЧС России.

На 63-м километре автодороги 8 января столкнулись "ВАЗ 2110" и Lada 2107. В результате пострадали три человека. На месте работали экстренные службы, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Приморском шоссе в поселке Смолячково в ДТП пострадали мужчина и ребенок, погиб водитель Mitsubishi. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: пресс-служба МЧС России