Сегодня, 9:43
Добавить в Яндекс.Новости

На Приморском шоссе в ДТП пострадали мужчина и ребенок, погиб водитель Mitsubishi

0 0

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими и погибшим. Как рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, авария произошла утром 7 января на Приморском шоссе в поселке Смолячково. 

Предварительно, 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил занос с выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Honda Stepwgn 38-летнего мужчины. Управлявший Mitsubishi скончался на месте, его 36-летний пассажир и ребенок из Honda госпитализированы в больницу с травмами. 

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: авария с грузовиком парализовала движение на севере КАД Петербурга. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, приморское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

