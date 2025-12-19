На Приморском шоссе в ДТП пострадали мужчина и ребенок, погиб водитель Mitsubishi

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с двумя пострадавшими и погибшим. Как рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти, авария произошла утром 7 января на Приморском шоссе в поселке Смолячково.

Предварительно, 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил занос с выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Honda Stepwgn 38-летнего мужчины. Управлявший Mitsubishi скончался на месте, его 36-летний пассажир и ребенок из Honda госпитализированы в больницу с травмами.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: авария с грузовиком парализовала движение на севере КАД Петербурга.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти