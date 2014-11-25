Эксперты прокомментировали слова Медведева об иностранном вмешательстве в выборы в России

В России планируют ужесточать контроль за деятельностью IT-платформ.

Дмитрий Медведев рассказал в интервью RT о попытках иностранного вмешательства в выборы в России.Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили в словах зампреда Совбеза России интригу.

По словам Медведева, около половины хакерских атак на серверы ЦИК шли из США. Это может стать поводом для государственного расследования. В связи с этим политик считает, что нужно ужесточать профильное законодательство — это является глобальным трендом.

Эксперты отметили, что точно об инициировании расследования Медведев утверждать не стал, чем создал интригу. Они считают, что это могло бы стать неплохим ответом западным партнерам. Еще одна важная новость, о которой мы смогли узнать из интервью члена Совбеза РФ, — это усиление контроля за деятельностью IT-платформ, причем не только политической, но и в вопросах финансовой отчетности за работу на территории страны.

Также Дмитрий Медведев рассказал, почему не пошел в Госдуму.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев