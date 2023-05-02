Полицейскими задержан иностранец, разрисовавший Аничков дворец

Материальный ущерб составил более 20 тыс. рублей.

Полицейские Центрального района задержали иностранца, который подозревается в вандализме. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 сентября обратился представитель жилинспекции города с заявлением о том, что неизвестные нанесли различные надписи на здание объекта культурного наследия федерального значения на Невском проспекте, 39, – Аничков дворец. Материальный ущерб составил более 20 тыс. рублей. Тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Около дома 4 по Московскому проспекту 13 сентября по подозрению в совершении этого деяния правоохранители задержали 28-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, проживающего в хостеле и не состоящего на миграционном учете. Он признал свою вину, при этом внятно пояснить мотивы действий не смог.

Ранее мы рассказывали о том, что в Курортном районе задержали вандала-скейтбордиста, разбившего автобусное стекло.

Фото: Piter.TV