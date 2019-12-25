Иностранец задолжал 100 тыс. рублей алиментов из-за незнания языка в Петербурге

На втором заседании суда выяснилось, что мексиканец заговорил по-русски.

В Петербурге у преподавателя иностранных языков из Мексики образовалась задолженность по алиментам перед дочерью. Мужчина уклонялся от оплаты якобы из-за незнания языка, пишет "Бриф24", ссылаясь на пресс-службу ГУ ФССП России по городу.

Уточняется, что 36-летнего отца обязали отдавать четверть от средней заработной платы по стране на содержание 11-летнего ребенка. Сейчас он должен порядка 100 тыс. рублей. На первом приеме у судебного пристава иностранцу перевели все требования на английский язык, но должник не выплатил нужную сумму. А на втором заседании выяснилось, что мексиканец заговорил по-русски.

