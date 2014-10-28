Иномарка загорелась после ДТП у школы в Пушкине

Ночью в Пушкинском районе загорелась "Хонда" в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Машины вспыхнула у школы №500 по адресу Госпитальная улица, 24 в 2 часа ночи. По словам очевидца, других участников аварии нет, авто врезалось в здание образовательного учреждения. У иномарки выгорел отсек двигателя. В 02:17 с огнем удалось справиться.
На момент ДТП на месте уже была полиция. Очевидец предполагает, что правоохранители преследовали водителя.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за пожара в жилом доме в Мурино эвакуировали десять человек.
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