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Иномарка загорелась после ДТП у школы в Пушкине

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У автомобиля выгорел отсек двигателя.

Ночью в Пушкинском районе загорелась "Хонда" в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Машины вспыхнула у школы №500 по адресу Госпитальная улица, 24 в 2 часа ночи. По словам очевидца, других участников аварии нет, авто врезалось в здание образовательного учреждения. У иномарки выгорел отсек двигателя. В 02:17 с огнем удалось справиться.

На момент ДТП на месте уже была полиция. Очевидец предполагает, что правоохранители преследовали водителя.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за пожара в жилом доме в Мурино эвакуировали десять человек. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, пожар, преследование
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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movinez
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белоусова герта
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