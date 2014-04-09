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Из-за пожара в жилом доме в Мурино эвакуировали десять человек
Сегодня, 7:31
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Alena_Zinovieva

Из-за пожара в жилом доме в Мурино эвакуировали десять человек

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Ночью здесь воспламенилась квартира на площади 5 квадратных метров.

В ночь на 11 мая в Мурино произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать десять человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около 2:30. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горела квартира в жилом доме на Воронцовском бульваре. Огонь охватил площадь 5 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано в 3:44. С огнем боролись восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел на "Красном треугольнике" в бизнес-центре.

Фото: Piter.TV

Теги: мурино, мчс
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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