Из-за пожара в жилом доме в Мурино эвакуировали десять человек

Ночью здесь воспламенилась квартира на площади 5 квадратных метров.

В ночь на 11 мая в Мурино произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать десять человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного около 2:30. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горела квартира в жилом доме на Воронцовском бульваре. Огонь охватил площадь 5 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано в 3:44. С огнем боролись восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел на "Красном треугольнике" в бизнес-центре.

Фото: Piter.TV