На "Красном треугольнике" произошел пожар в бизнес-центре

Выяснилось, что загорелась резина.

На "Красном треугольнике" на Обводном канале произошел пожар в бизнес-центре. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу вечером в понедельник, 10 мая.

Спасатели сообщили, что в капитально ремонтируемом здании в доме № 134 по набережной Обводного канала загорелась резина на площади в 5 кв. метров. Пожар был ликвидирован спустя 22 минуты после сообщения о происшествии. С огнем боролись 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

На Красносельском шоссе сегодня утром сгорела баня – обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Piter.tv