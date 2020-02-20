На "Красном треугольнике" произошел пожар в бизнес-центре

На "Красном треугольнике" на Обводном канале произошел пожар в бизнес-центре. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу вечером в понедельник, 10 мая.
Спасатели сообщили, что в капитально ремонтируемом здании в доме № 134 по набережной Обводного канала загорелась резина на площади в 5 кв. метров. Пожар был ликвидирован спустя 22 минуты после сообщения о происшествии. С огнем боролись 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.
На Красносельском шоссе сегодня утром сгорела баня – обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: Piter.tv
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