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На "Красном треугольнике" произошел пожар в бизнес-центре
Сегодня, 21:07
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mook1

На "Красном треугольнике" произошел пожар в бизнес-центре

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Выяснилось, что загорелась резина.

На "Красном треугольнике" на Обводном канале произошел пожар в бизнес-центре. О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу вечером в понедельник, 10 мая. 

Спасатели сообщили, что в капитально ремонтируемом здании в доме № 134 по набережной Обводного канала загорелась резина на площади в 5 кв. метров. Пожар был ликвидирован спустя 22 минуты после сообщения о происшествии. С огнем боролись 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

На Красносельском шоссе сегодня утром сгорела баня – обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Piter.tv

Теги: красный треугольник, мчс, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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