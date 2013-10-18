На Красносельском шоссе сгорела баня

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня, 10 мая, ранним утром загорелась баня в Петродворцовом районе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло на Красносельском шоссе, 53 примерно в 6 часов. Известно, что огонь полностью охватил небольшую баню размером 4x6. На место происшествия прибыли пожарные. Они ликвидировали пожар за 18 минут. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Салова сгорела половина ангара. Как отметили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, в поврежденном огнем здании располагалась станция техобслуживания. Пострадавших нет.

Фото: Piter.tv