Инициативы по развитию активного долголетия рассматривают в Ленобласти

Предложено внедрить ряд мер, позволяющих пенсионерам региона безвозмездно поддерживать физическую форму, заниматься культурно-просветительными делами и обмениваться жизненным опытом.

Во вторник, 13 мая, в Ленинградской области состоялось заседание регионального Совета по вопросам качества жизни, посвящённое обсуждению инициатив, направленных на развитие активной жизнедеятельности пенсионеров. Предложено внедрить ряд мер, позволяющих пенсионерам региона безвозмездно поддерживать физическую форму, заниматься культурно-просветительными делами и обмениваться жизненным опытом. Среди предлагаемых проектов: льготные посещения государственных музеев, занятия специально разработанным спортивным комплексом упражнений, курсы финансовой грамотности и поддержка молодых семей.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко высказался о перспективах расширения участия пожилых жителей региона в программах активного долголетия: он отметил, что активная жизнь делает человека менее восприимчивым к возрасту и болезням. Оставаясь социально вовлечённым, пожилой человек чувствует себя бодрее и увереннее. Важно создать такие условия, чтобы люди старшего возраста знали о доступности бесплатного или льготного посещения культурных объектов и парков, организованных экскурсий и занятий, ведь осознавая такую возможность, они обязательно воспользуются ею.

Стоит напомнить, что в Ленинградской области успешно реализуется государственная программа "Активное долголетие", охватывающая значительную часть старшей возрастной группы. Программа включает разнообразные формы досуга и социальной активности, такие как:

серебряное волонтерство,

университеты третьего возраста,

однодневные путешествия по достопримечательностям Ленинградской области под девизом "Мой родной край",

социальная инициатива "Впусти в семью", объединяющая одиноких пожилых людей и молодые семьи с детьми.

Ранее мы сообщили о том, что за апрель в Ленобласти родилось более 960 детей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")