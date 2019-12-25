В Китае намерены создать информационно-деловой центр Петербуга

Циндао, важный портовый город на восточном побережье Китая, станет новым направлением для регулярных визитов представителей бизнеса и власти Северной столицы.

Депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель профильной комиссии по инвестициям городского парламента Дмитрий Панов объявил о планах открытия информационного и делового представительства города в китайском Циндао на форуме "Стратегии - 2024". Это событие произошло в рамках круглого стола "Россия - Китай". Панов подчеркнул, что Циндао, важный портовый город на восточном побережье Китая, станет новым направлением для регулярных визитов представителей бизнеса и власти Петербурга.

Депутат также упомянул, что Циндао был объявлен туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества на 2024-2025 годы. Кроме того, открытие представительства было официально согласовано с местными властями Циндао.

Как рассказал Панов корреспонденту ТАСС, основной целью нового представительства будет продвижение интересов Петербурга, информирование о местных предприятиях и обмен информацией о успешных компаниях в Циндао с аналогичными организациями в Санкт-Петербурге.

В своем выступлении генеральный консул КНР в Петербурге Ло Чжаньхуэй отметил сходства и взаимодополняемость преимуществ Циндао и Санкт-Петербурга, подчеркнув стратегическое значение обоих городов. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства и развитие потенциала сотрудничества между двумя городами, что внесет вклад в стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией в будущем.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в честь юбилея отношений России и Китая открылась выставка.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)