Индустриальный парк за 1,6 млрд рублей построят под Петербургом

Планируется, что на реализацию проекта в Ломоносовском районе Ленобласти направят 1,6 млрд рублей инвестиций.

Компания "Промбокс", принадлежащая владелице Redmond Диане Желясковой, намерена возвести комплекс формата light industrial в промзоне "Горелово". Об этом сообщило издание "Коммерсант СПб".

Планируется, что на реализацию проекта в Ломоносовском районе Ленобласти направят 1,6 млрд рублей инвестиций. Для этих нужд "Промбокс" уже выкупило участок в индустриальном парке Greenstate площадью 4,7 га.

По словам директоров департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate в Петербурге Андрея Амосова, земля обошлась компании в 130-150 млн руб. На территории возможно разместить объект площадью около 25 тыс. кв. м.

Ранее мы сообщили о том, что детали для двигателей и космических кораблей будут печатать на 3D-принтере в Стрельне.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)