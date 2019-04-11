Детали для двигателей и космических кораблей будут печатать на 3D-принтере в Стрельне

Принтеры послужат преимущественно для создания оборудования, которое больше не поддерживается в РФ после ухода ряда компаний с отечественного рынка.

Весной следующего года АО "Лазерные системы" запустит в Стрельне центр аддивных технологий (ЦАТ) с 3D-принтерами, на которых будут печататься детали для двигателей, газотурбинных агрегатов и космических аппаратов. Об этом информирует пресс-служба организации.

Оборудование расположится на площади около 3 тыс. кв.м. Принтеры послужат преимущественно для создания оборудования, которое больше не поддерживается в РФ после ухода ряда компаний с отечественного рынка. Первоначально центр сможет предоставить 20 вакантных рабочих мест.

В проект будет вложено примерно 400 млн рублей инвестиций. Основная цель проекта состоит в развитии российских аддивных технологий и стимулирование спроса на повсеместное внедрение высокотехнологичного оборудования.

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Фото: пресс-служба АО "Лазерные системы"