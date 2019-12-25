В Ленобласти появился завод по изготовлению полимерных модификаторов для асфальта

В Кингисеппе запустили импортозамещающее производство добавок для асфальта.

Новоепроизводство полимерных модификаторов для асфальта начало работу в Кингисеппе. Об этом сообщили в пресс-службе фонда развития промышленности Ленобласти.

Ежегодно на предприятии будут производить восемь тысяч тонн продукта, которые позволят повысить качество асфальта на дорогах региона.

Объем производимых добавок будет модифицировать три миллиона тонн асфальта ежегодно. Представители фонда развития промышленности Ленобласти отметили, что новый завод позволит снизить зависимость региона от импортных полимерных модификаторов и создаст дополнительные рабочие места для местных жителей.

Ранее сообщалось, что Петрозаводское шоссе готовится ко второму этапу реконструкции.

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