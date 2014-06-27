Петрозаводское шоссе готовится ко второму этапу реконструкции

Завершен первый этап реконструкции Петрозаводского шоссе.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга открыто рабочее движение по новому путепроводу на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе, а также по правому направлению Петрозаводского шоссе в сторону Кировска. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты выполнили переустройство инженерных коммуникаций, установили шумозащитные экраны, подпорную стенку на подходе к путепроводу, уложили асфальт.

С открытием нового путепровода завершен первый технологический этап реконструкции Петрозаводского шоссе. На втором этапе реконструкции построят еще один путепровод и расширят шоссе. Общая стоимость проекта составляет более 10 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга рассказал об основных положениях нового Генплана.

Фото: администрация Петербурга