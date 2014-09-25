Депутат Петербурга предложили индексировать выплаты для ухаживающих за инвалидами

Сейчас выплата составляет всего 1200 рублей.

Петербургские депутаты решили обратиться с новым коллективным обращением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Они просят индексировать выплаты людям, которые ухаживают за инвалидами и людьми старше 80 лет.

Парламентарии отмечают, что родители или опекуны, которые заботятся о ребенке-инвалиде, получают по 10 тысяч в месяц. При этом трудоспособным гражданам, которые ухаживают за инвалидами старшего возраста, положено всего 1200 рублей в месяц. Эта сумма не индексировалась много лет.

В связи с этим депутаты предложили индексировать сумму и разрешить получать средства людям с частичной занятостью и работающим пенсионерам.

Ранее депутаты поддержали закон о предоставлении пожилым людям из интернатов сопровождающих в случае госпитализации.

Фото: Piter.tv