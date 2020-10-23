Депутаты поддержали закон о предоставлении пожилым людям из интернатов сопровождающих в случае госпитализации

На данный момент в случае госпитализации человек может остаться без помощи.

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект, который позволит людям, которые нуждаются в постоянном уходе и проживают в стационарах, иметь сопровождающего в случае госпитализации. Первое пленарное заседание в этом рабочем году прошло 14 сентября.

С такой инициативой выступили депутаты от "Единой России" Денис Четырбок, Александр Ржаненков, Всеволод Беликов.

Четырбок отметил, что пациенты зачастую оказываются практически беспомощными. Медучреждения в свою очередь не обязаны предоставлять им дополнительный уход, а интернат также может сопровождать пациента только по доброй воле.

Предполагается, что сопровождать человека будет социальный работник. Он будет заботиться о гигиене пациента, кормить его, переодевать, менять положение.

Фото: Piter.tv