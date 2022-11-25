Губернатор Петербурга поддержал индексацию пенсий работающим пенсионерам

К главе города обратилась с просьбой специалист по социальной работе отделения временного проживания учреждения "Центр социальной реабилитации инвалидов" Ирина Андрюнина.

Губернатор Петербурга поддержал предложение социальных работников индексировать пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 4 июня.

На торжественной церемонии чествования сотрудников социальной сферы к главе города обратилась с просьбой специалист по социальной работе отделения временного проживания учреждения "Центр социальной реабилитации инвалидов" Ирина Андрюнина. От нее поступило предложение инициировать изменения в федеральное законодательство об индексации пенсии работающим пенсионерам.

Сегодня в городе более 1 млн 300 тыс. пенсионеров. Из них треть работает. Конечно справедливо, что для работающих пенсионеров индексация должна производиться. Поэтому обязательно обращусь в федеральные органы, передам Ваше пожелание. Уверен, что мы сумеем этого добиться. Это справедливо. Это честно. Губернатор Петербурга

Ранее петербуржцам рассказали, каким категориям граждан с 1 мая повысят пенсии.

Фото: Piter.TV