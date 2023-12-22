Индекс промышленного производства в Петербурге вырос на 11,4% с начала года

Особенно заметен прогресс в областях электроники и оптики, пищевой и химической промышленности, фармацевтике.

Производство в Петербурге демонстрирует уверенный рост: индекс промышленного производства увеличился на 5%, опережая общероссийский показатель. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Особенно заметен прогресс в областях электроники и оптики, пищевой и химической промышленности, фармацевтике. Например, за два месяца было выпущено на 20% больше лекарств, чем за аналогичный период предыдущего года.

Согласно данным налоговой службы, именно промышленность Петербурга вносит наибольший вклад в бюджет всех уровней, составляя около 40% в 2023 году. Губернатор города подчеркнул, что устойчивый рост обусловлен федеральными и региональными мерами поддержки. Увеличение объемов производства происходит за счет модернизации производства и импортозамещения, перехода на отечественное оборудование и комплектующие.

Ранее стало известно, нужно ли платить курортный сбор в Петербурге гостям из Ленобласти.

Фото: Piter.TV