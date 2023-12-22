Стало известно, нужно ли платить курортный сбор в Петербурге гостям из Ленобласти

Размер курортного сбора составляет 100 рублей с каждого взрослого человека за каждые сутки пребывания.

Жители Ленобласти обязаны платить курортный сбор при пребывании в гостиницах, апарт-отелях и санаториях Петербурга наравне с гостями из других регионов. Об этом уведомил комитет по развитию туризма.

Размер курортного сбора составляет 100 рублей с каждого взрослого человека за каждые сутки пребывания. Эта сумма подлежит оплате всеми совершеннолетними гражданами, останавливающимися в гостиницах, санаториях и прочих местах размещения сроком более одних суток. От уплаты сбора освобождены определенные категории льготников, включая многодетные семьи, жителей Петербурга и Ленобласти, студентов, ветеранов, инвалидов, а также лиц, работающих на территории города.

Собранные средства будут направлены в специальный Фонд развития курортной инфраструктуры Петербурга. Деньги планируется использовать на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов туристической инфраструктуры города. Мера вступила в силу в Петербурге с 1 апреля 2024 года. До этого, с 1 октября 2023 года, начал действовать соответствующий городской закон, однако до 1 апреля 2024 года применялась нулевая ставка.

Фото: Piter.TV