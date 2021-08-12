"Индекс борща" в Петербурге в сентябре снизился на 20%

Эксперты подсчитали "индекс борща" в Петербурге за сентябрь, за лето он снизился на 20%.
Петербург вошел в список городов с самыми низкими ценами на продукты для приготовления данного супа. "Индекс борща" в Северной столице в первый осенний месяц упал почти на 20% и составил 119,57 рублей за четыре порции. Отмечается, что в рецепте вместо говядины используется курица.
В среднем по России "индекс борща" составляет 157,93 рубля.
Ранее пользователь китайского онлайн-портала WeChat назвал щи, хлеб, мед и кашу одними из самых вкусных блюд русской кухни.
Скриншоты: индекс-борща.рф
Фото: pxhere.com
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