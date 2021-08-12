"Индекс борща" в Петербурге в сентябре снизился на 20%

Борщ с курицей в среднем стоит 119,57 рублей за 4 порции.

Эксперты подсчитали "индекс борща" в Петербурге за сентябрь, за лето он снизился на 20%.

Петербург вошел в список городов с самыми низкими ценами на продукты для приготовления данного супа. "Индекс борща" в Северной столице в первый осенний месяц упал почти на 20% и составил 119,57 рублей за четыре порции. Отмечается, что в рецепте вместо говядины используется курица.

В среднем по России "индекс борща" составляет 157,93 рубля.

Ранее пользователь китайского онлайн-портала WeChat назвал щи, хлеб, мед и кашу одними из самых вкусных блюд русской кухни.

Скриншоты: индекс-борща.рф

Фото: pxhere.com