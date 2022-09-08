Борщ в Петербурге вырос в цене за год на 32%, а окрошка — на 17%

Исследование ценовой динамики выявило, что за последний год стоимость приготовления традиционных русских блюд в Петербурге увеличилась на 15-32%, при этом яйца стали заметно дешевле.

Стоимость приготовления борща в Санкт-Петербурге за последний год увеличилась на 32%, окрошки - на 17%. Такие данные приводит издание "Фонтанка" на основе анализа цен Петростата.

Для расчёта стоимости борща использовался стандартный рецепт: 500 г говядины, 400 г картофеля, 250 г капусты, 300 г свёклы, 100 г моркови, 150 г репчатого лука и 100 г сметаны. В июне 2025 года: постный вариант (без мяса и сметаны) стоит 95,7 рубля; с мясом - 441,4 рубля; полный набор ингредиентов - 476,8 рубля.

За месяц цена постного борща снизилась на 5% благодаря удешевлению капусты (-26%) и лука (-11,5%). Однако в годовом исчислении наблюдается значительный рост: картофель подорожал в 1,6 раза, лук и капуста - в 1,5 раза, сметана - на 30%. Говядина стала дороже на 10,4%.

Стоимость окрошки по классическому рецепту (кефир, картофель, яйца, огурцы, колбаса, зелень) в июне составила 113,2 рубля. Основной вклад в подорожание внесли: картофель (+60% за год); кефир (+29%); огурцы (+22%).

Эксперты связывают рост цен на овощи с сокращением посевных площадей и неблагоприятными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что из-за повышения цен ЛДПР предлагает изменить методику расчета прожиточного минимума.

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