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За неделю в Петербурге произошло 9 происшествий на воде: спасены 14 человек
Сегодня, 16:48
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За неделю в Петербурге произошло 9 происшествий на воде: спасены 14 человек

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Большинство подобных случаев происходит из-за полного пренебрежения элементарными правилами безопасности.

За минувшую неделю в Петербурге было зафиксировано девять инцидентов на водных объектах города. Как сообщает пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, специалистам пришлось оказывать помощь 14 гражданам.

В ведомстве подчеркнули, что большинство подобных случаев происходит из-за полного пренебрежения элементарными правилами безопасности. 22 июня на пляже "Ласковый" в посёлке Солнечный едва не утонула 16-летняя девушка. Парень, который бросился ей на помощь, сам наглотался воды и был госпитализирован после спасения подростка.

В этот же день аналогичный случай произошёл на пляже Безымянного озера в Красносельском районе. Там сотрудники МЧС подняли на борт и доставили на берег нетрезвого мужчину, чьё состояние оценивалось как критическое.

Алкоголь и вода — смертельно опасное сочетание. В нетрезвом виде человек теряет контроль над собой, и даже мелководье становится угрозой.

пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Ранее мы сообщили о том, что на Суздальских озёрах проверили готовность пляжей к сезону.

Фото: пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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