На Суздальских озёрах проверили готовность пляжей к сезону

По результатам инспекции было установлено, что все шесть пляжей полностью оборудованы для приёма посетителей.

Как сообщили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, сегодня была проведена выездная проверка готовности пляжной зоны на Суздальских озёрах к летнему сезону. Мероприятие, инициированное по поручению вице-губернатора Игоря Потапенко, включало участие представителей ведомства, МЧС, ВОСВОД и администрации Выборгского района.

По результатам инспекции было установлено, что все шесть пляжей полностью оборудованы для приёма посетителей. Для отдыхающих созданы необходимые условия: установлены раздевалки, урны и детские площадки. Инфраструктура дополнена тремя пунктами проката сапов и лодок. Общая вместимость пляжной зоны оценивается в 6 тыс. человек.

В ходе проверки участники также оценили соблюдение мер безопасности. Было отмечено, что на территории дежурят спасатели, а для посетителей проводятся профилактические беседы и ежедневные утренние инструктажи, раздаются агитационные материалы. В выходные дни на пляжах вводится усиленный контроль.

Зампредседателя комитета Игорь Лукашов в ходе мероприятия подчеркнул, что инспекторы видят результат системной работы, начатой ещё в прошлом году. Он указал, что после анализа ситуации было принято решение об усилении мер как по предотвращению трагедий, так и по оперативному реагированию. По его словам, поручения, данные вице-губернатором Игорем Потапенко ещё в мае, касающиеся работы спасателей, установки буйков и профилактической наглядной агитации, были полностью выполнены. Чиновник выразил надежду, что принятые меры обеспечат безопасный отдых для петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что на берегу Нижнего Суздальского озера появится новая прогулочная зона.

Фото: пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности