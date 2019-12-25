После бегства подростка через окно на Муринской дороге в полицию доставили 40-летнего хозяина квартиры

Полицейским юноша рассказал, что он спасался от компании собутыльников, угрожавших ему.

Полиция проводит проверку по инциденту с подростком в доме на Муринской дороге. Подробностями поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 7 октября в пять утра в полицию поступила информация из детской больницы о госпитализации от дома 25 корпус 2 по Муринской дороге с переломами 17-летнего подростка. Молодой человек получил травмы в результате падения с третьего этажа.

Полицейским юноша рассказал, что он спасался от компании собутыльников, угрожавших ему. Было установлено, что парень познакомился на улице с компанией, которая пригласила его в гости. В ходе распития алкоголя между ними разгорелся конфликт, в ходе которого подросток спасался через окно.

Вечером 7 октября в полицию для разбирательства был доставлен 40-летний хозяин указанной квартиры. Материал полицейской проверки направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.

Фото: Piter.TV