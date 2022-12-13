Знакомьтесь: кот Книгодворский.

Символ Книжного салона получил имя. Его выбрал 16 мая председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Знакомьтесь: кот Книгодворский. Свой талисман у Книжного салона будет впервые в истории. Международный книжный салон пройдет в Петербурге с 18 по 21 мая.

Одной из главных тем книжного салона станет 320-летие со дня основания Северной столицы. Также будет уделено внимание темам "Год педагога и наставника" и "Санкт-Петербург – культурная столица СНГ 2023". Петербуржцев ждут ежедневно с 18 по 21 мая с 11:00 до 20:00.

Фото: ВКонтакте / Книжный Салон на Дворцовой