Петербуржцы выберут имя для маленькой вандеру из Ленинградского зоопарка

Победитель будет объявлен 8 апреля и получит в подарок два бесплатных билета в зоопарк.

В декабре 2025 года в Ленинградском зоопарке на свет появилась самка вандеру — львинохвостого макака. Сейчас малышка активно растет, проявляет любопытство и уверенно исследует окружающий мир. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале зоопарка.

В честь этого события был объявлен конкурс на лучшее имя для детеныша. Условие одно — оно должно отражать индийское происхождение вида, подобно имени ее отца — Даман, названному в честь города, где обитают такие макаки в дикой природе.

Предложить свой вариант можно до 5 апреля в комментариях к посту конкурса в мессенджере MAX. Победитель будет объявлен 8 апреля и получит в подарок два бесплатных билета в зоопарк.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке появилась пара мартышек Бразза.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

