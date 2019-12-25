Петербуржцы выберут имя для маленькой вандеру из Ленинградского зоопарка
Сегодня, 15:47
Петербуржцы выберут имя для маленькой вандеру из Ленинградского зоопарка

Победитель будет объявлен 8 апреля и получит в подарок два бесплатных билета в зоопарк.

В декабре 2025 года в Ленинградском зоопарке на свет появилась самка вандеру — львинохвостого макака. Сейчас малышка активно растет, проявляет любопытство и уверенно исследует окружающий мир. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале зоопарка.

В честь этого события был объявлен конкурс на лучшее имя для детеныша. Условие одно — оно должно отражать индийское происхождение вида, подобно имени ее отца — Даман, названному в честь города, где обитают такие макаки в дикой природе.

Предложить свой вариант можно до 5 апреля в комментариях к посту конкурса в мессенджере MAX. Победитель будет объявлен 8 апреля и получит в подарок два бесплатных билета в зоопарк.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 
 

