Петербург принял первую в 2026 году партию клея из Китая

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело ветеринарный осмотр первой в 2026 году партии мездрового клея, прибывшей в морской порт Петербурга. Из китайской провинции Шаньдун доставлено 26 тонн товара.

В результате проверки документов и осмотра груза представитель ведомства подтвердил соблюдение всех требований российского ветеринарного законодательства относительно ввозимых товаров животного происхождения. Завершив необходимые процедуры контроля, партию отправили в Вологодскую область для дальнейшего использования предприятием, выпускающим спички.

Мездровый клей представляет собой продукт переработки белков, полученных из отходов кожевенного производства, отличающийся высокими клеящими свойствами. Стоит отметить, что в предыдущем 2025 году в Санкт-Петербург прибыло две аналогичные поставки общим весом 52 тонны.

