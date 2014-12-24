Врачи Мариинской больницы имплантировали искусственный желудочек

Подобная операция проводится второй раз.

Врачи Городской Мариинской больницы во второй раз выполнили операцию по имплантации искусственного левого желудочка пациенту с терминальной стадией сердечной недостаточности. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

Операция выполнена под руководством главного сердечно-сосудистого хирурга Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального округа, академика Геннадия Хубулавы бригадой высококвалифицированных хирургов Мариинской больницы. Оперативное вмешательство, продлившееся 3 часа 40 минут, прошло успешно. Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Имплантированный орган берет на себя часть работы сердца и помогает перекачивать кровь, облегчая тем самым нагрузку пациентам с сердечной недостаточностью.

Операция проводилась в рамках губернаторской программы по лечению людей с хроническими заболеваниями сердца. На 2025 год запланировано 10 подобных операций, на 2026 – 20.

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Фото: Telegram / Эргашев в Telegram