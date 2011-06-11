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6 000 родов прошло в 10 Роддоме Петербурга с начала года
Сегодня, 15:55
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6 000 родов прошло в 10 Роддоме Петербурга с начала года

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Шеститысячные роды приняли у 32-летней Яны.

В 10 Роддоме Петербурга с начала года прошло 6000 родов. Шеститысячные роды приняли у 32-летней Яны. Она стала мамой впервые, рассказали в роддоме.

Я чувствую себя хорошо, дочка дала мне поспать ночью – подарочный ребенок и долгожданный.

Яна, роженица

С момента поступления в приёмный покой до родов прошло чуть более двух часов. В родах женщине помогли врач акушер-гинеколог Лилия Бурдина, акушерка Анастасия Слёзкина. Вечером 11 декабря на свет появилась девочка Вея, весом 2950 и длиной 46 см.

Из роддома Яну и Вею будут забирать муж Виктор и родители.

Ранее стали известны самые необычные имена новорожденных в Петербурге.

Фото: unsplash

Теги: дети, роды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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