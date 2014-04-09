Стали известны самые необычные имена новорожденных в Петербурге

Топ-5 популярных имен мальчиков остались неизменными по сравнению с прошлым годом.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петербурга поделился списком самых оригинальных детских имен, зарегистрированных в этом году. Среди необычных имен мальчиков оказались Гектор, Сократ и Спартак. Также были выбраны старинные славянские имена, такие как Всеслав, Илия, Фома и Светозар. Некоторые родители предпочли назвать своих сыновей Леопольдом, Сильвестром, Викентием и Данисом.

Самым необычным именем для девочки стало Апрель. Среди других редких имен – Николина, Евсения, Россияна, Маша (записанное в уменьшительно-ласкательной форме). Родители также выбрали имена Стелла, Ефросинья, Янина и Феврония.

Топ-5 популярных имен мальчиков остались неизменными по сравнению с прошлым годом: Михаил, Александр, Максим, Лев, Марк. В топ-5 популярных имен девочек вошли София, Анна, Ева, Василиса, Мария.