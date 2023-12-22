День рождения в Ленинградском зоопарке отмечают манул Шу и альпака Шарлотка

Шу исполнился 1 год, а Шарлотке – 3 года.

В Ленинградском зоопарке 24 мая двое именинников: свой День рождения отметили манул Шу и альпака Шарлотка. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Манулу Шу исполнился 1 год. Его рождение стало грандиозным событием для зоопарка Петербурга, в частности – для отдела хищных млекопитающих.

Разведение манулов – очень непростая задача. И как здорово, что наши сотрудники с ней справились на "отлично", и на свет появился этот очаровательный котенок. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Также поздравили родителей Шу Намику и Свэна. Этому "скрытному коту" пожелали быть здоровым, активным и "продолжать радовать посетителей и сотрудников учреждения".

Альпаке Шарлотке исполнилось 3 года. Для нее был приготовлен торт из морковки, яблок, капусты и одуванчиков.

Она стала уже совсем взрослой и такой красивой! Во время праздничного обеда даже успела собрать вокруг себя посетителей, которые только и восхищались ее очарованием. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке отметят День города.

Видео, фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка