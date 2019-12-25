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В Красногвардейском районе открыли поликлинику с уникальной цветовой навигацией
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В Красногвардейском районе открыли поликлинику с уникальной цветовой навигацией

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Медучреждение полностью работает без использования бумажных носителей.

В четверг, 9 сентября, в пресс-службе Красногвардейского района рассказали Piter.tv об открытии поликлиники с уникальной цветовой навигацией. 

В обновленной поликлинике №107 появилась зона открытой регистратуры на первом этаже и удобная цветовая навигация. От использования бумажных носителей решили отказаться. Так, первый этаж оснащен электронными информаторами и постоматами, позволяющими структурировать очередь и разделить потоки пациентов. Часть кабинетов оснащена электронной очередью. Также установили бесконтактный дезинфектор. Входную группу также отремонтировали: теперь  есть подъемник для маломобильных групп населения. 

Главное нововведение состоит во внедрении световой навигации в отделении центра профессиональных патологий. Так, на ресепшене для пациента обозначают актуальный цвет. Далее для быстрой маршрутизации соответствующий цвет загорается возле кабинета врача. Кроме того, предполагается внедрение проекторно-голографической навигации на всех этажах медучреждения. 

Поликлиника располагается на улице Коммуны, 36, и обслуживает более 52 тыс. жителей, имеет мощность 800 посещений в смену. Учреждение работает по программе "Бережливые поликлиники", которая оптимизирует работу, снижает время пребывания пациентов в поликлинике, разделяет потоки посетителей, упрощает запись и обходится без бумажных носителей. 

До конца года планируют модернизировать поликлиники №17 и №10, а в сентябре откроется стоматология в жилом квартале "Новая Охта" по просьбам жителей. 

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Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Теги: красногвардейский район, поликлиника с уникальной цветовой навигацией, уникальная цветовая навигация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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